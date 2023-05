Mirakel blijft uit voor Were Di, hockeysters moeten zich in nacompetitie zien te handhaven

De stemming zat er vooraf al goed in op het complex aan de IJsclubweg. „We hebben zojuist zelf verloren, wat niet wegneemt dat we onze vrouwen nu gaan aanmoedigen. Zonder al te veel herrie te maken. Anders krijgt ‘men’(het clubbestuur, red.) daar mogelijk weer last mee. Een tijdje terug heeft namelijk een incident met een klagende buurtbewoner plaatsgevonden”, zei Emiel Veersma, aanvoerder van Were Di-5, ditmaal dus in de gedaante van supporter.

Mooie goal

Het duel was pas net begonnen of de thuisploeg keek al tegen een achterstand. De slecht gedekte Joosje Rijpstra was er als de kippen bij om de eerste klap uit te delen. Acht minuten later kwam Were Di op gelijke hoogte. Roosje Neve zette flink druk, waarna de energiek ogende Aafke Schrievers kon afronden. „Ik sloeg de bal met m’n backhand in de kruising. Zo van: bam! Een van de mooiste goals uit mijn carrière tot nu toe”, lichtte de 19-jarige na afloop toe.

Were Di-goalie Lieve Verhoeven had kort daarna alle geluk van de wereld doordat de bal de paal toucheerde. De Tilburgse formatie onder leiding van Eric van der Pol liet zich in die fase beslist niet overrompelen, aangezien er aan de andere kant eveneens mogelijkheden ontstonden.

Bal op het hoofd

Anouk Gommers kreeg ineens een dot van een kans. Het afgevuurde projectiel belandde niet op de plank of in het net, maar op het hoofd van captain Maud van der Velden. „Dat deed effe pijn, dat kun je gerust zeggen. Ik merkte gelukkig al snel dat de schade meeviel. Daardoor kon ik gewoon doorspelen. Of ik per ongeluk een doelpunt heb voorkomen? Ik denk het niet, de bal zou waarschijnlijk net naast zijn gegaan”, siste Van der Velden. In de slotminuut van het eerste kwart bracht de uitblinkende Roos Weers de bezoekers uit Amstelveen opnieuw op voorsprong.

In het tweede en derde kwart nam HIC door toedoen van Rijpstra en Weers definitief afstand. In het vierde kwart sloeg het gevreesde duo nogmaals toe. Daarmee werd Zondag gehictdag - een tekst die was te lezen op een spandoek - realiteit. Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal wist Gommers het Tilburgse leed wat te verzachten na een flitsend een-tweetje met Schrievers. Maar het duel in de promotieklasse ging met 2-6 verloren.

Afscheid

Na de wedstrijd nam de selectie voortijdig afscheid van de vertrekkende speelsters Jordan Victoria, Roosje Neve, reservekeepster Marta Roza en teammanager Gérard Opstelten. Voortijdig, want begin juni krijgt Were Di zoals gezegd nog te maken met de play-outs. De tegenstander wordt de winnaar tussen Ring Pass en Schaerweijde.