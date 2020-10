Mistig vooruitzicht voor schermer Bas Verwijlen: ‘In 32 jaar nog nooit meegemaakt’

Eind vorige maand mocht hij de degens eventjes weer kruisen in een echte wedstrijd. Bas Verwijlen werd in Amsterdam Nederlands kampioen, voor de tiende keer bij de senioren. ,,Dat is zeker een leuke mijlpaal en Nederlands kampioen worden is altijd mooi. Maar het was een raar toernooi. Ik had mijn vraagtekens of het wel door moest gaan en twijfelde ook of ik mee zou doen. Maar ik wilde die titel toch hebben, die hoort gewoon bij mij. Uiteindelijk had de schermbond alles prima geregeld.”