Mitch Bruijsten over zijn plotse vertrek bij Trappers: ‘Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten’

Wat het niet makkelijk maakt om een helder verhaal te schrijven over het abrupte vertrek van Mitch Bruijsten bij Tilburg Trappers: in de door beide partijen ondertekende ontbindingsoverenkomst staat vermeld dat er geen details naar de media mogen uitlekken.

Volledig scherm Mitch Bruijsten. © Pix4Profs / Joris Knapen Mitch Bruijsten (31) én Trappers-directeur Ruud van Baast kiezen hun woorden dan ook zorgvuldig. De feiten: Bruijsten had - als enige speler - een doorlopend contract. De club vroeg de spelersgroep een loonoffer vanwege de coronacrisis. Alle spelers stemden toe, behalve Mitch Bruijsten, die Trappers aan het doorlopende contract wilde houden. Dat vond de clubleiding ongepast richting de andere spelers. En zo ontstond een patstelling waar geen oplossing voor gevonden werd. Ja, uiteindelijk dan de ontbinding van het contract vlak voor de competitiestart. Waarbij Bruijsten ongetwijfeld een bedrag heeft meegekregen .



Maar er lijken louter verliezers. Bruijsten - die zijn conditie op peil houdt bij de club in zijn woonplaats Nijmegen - zegt het ijshockey bij Trappers te missen. En Trappers mist z’n topscorer. Andere spelers krijgen wellicht meer kansen nu, maar als door dit gemis straks naast de titel wordt gegrepen, wat is dat dan waard?

Andere club

Bruijsten zal dit seizoen niet bij een andere Oberligaclub opduiken. Dat hoort- zo horen we tussen de regels door - bij de afspraken. En de kans dat Mitch Bruijsten alsnog bij Trappers wordt ‘ingevlogen’ als de play-offs van start gaan, lijkt uitgesloten. ,,Daarvoor is er teveel gebeurd”, stelt de speler. ,,Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten.”

Quote Dat Mitch weg is, is niet positief. De fans missen hem natuurlijk ook Trappers-directeur Ruud van Baast

Trappers-directeur Ruud van Baast zegt dat hij een zakelijke deal heeft gesloten met Mitch Bruijsten, waarbij beide partijen met respect voor elkaar hebben getoond. ,,Dat Mitch weg is, is niet positief. De fans missen hem natuurlijk ook. Maar we hebben uiteindelijk wel goede, heldere afspraken gemaakt en zijn op een nette manier uit elkaar gegaan. Bedenk wel dat er vanwege het coronavirus heel bijzondere omstandigheden zijn, die niemand had kunnen zien aankomen. Dat maakt de uitgangspositie opeens heel anders. Maar er zit natuurlijk ook een menselijke kant aan het verhaal. Het schuurt wel.”

Hecht team

Mitch Bruijsten laat nog weten dat hij de supporters en de vrijwilligers bij de club dankbaar is. ,,Mede door hen is Trappers zo’n mooie club.” Hij zit niet bij de pakken neer. ,,Ik heb het druk met mijn eigen schildersbedrijfje. Verder train ik in de gym en bij Nijmegen Devils, voor zo ver dat kan binnen de coronaregels. En ik kan nu wat meer genieten van m’n gezinnetje. Maar als je vijf jaar onderdeel bent geweest van zo’n hecht team als Trappers, dan is het een groot gemis als dat plots wegvalt. Of ik iemand verwijten maak? Ach, daar wordt niemand beter van.”

Volledig scherm Mitch Bruijsten (rechts) bejubelt een treffer. © Beeld Werkt