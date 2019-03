Mitch Bruijsten (Trappers) grijpt naast hoofdprijs bij verkiezing

Strijdvaar­dig New Heroes valt stil in verlenging

7 maart New Heroes heeft in extremis verloren van Landstede Zwolle. De Bosschenaren kwamen na een matige start terug in de wedstrijd en konden deze middels het laatste balbezit beslissen, maar gaven de bal onnodig weg. Vervolgens kon het team geen vuist maken in de verlenging, het werd 74-67.