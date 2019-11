MMA-vechter Van Roosmalen juist door te wéinig eten niet op gewicht: ‘Tijd om mijn dieet aan te passen’

Dat schrijft Van Roosmalen op Instagram , nadat hij een dokter bezocht. Uit testen bleek dat zijn stofwisseling en lever niet functioneerden zoals dat zou moeten. Dat komt omdat hij de laatste drie jaar tijdens trainingskampen in aanloop naar een gevecht te weinig heeft gegeten. ,,Daarom was het moeilijk voor mij om gewicht te verliezen en reageerde mijn lichaam niet goed op de weight cut” , schetst Van Roosmalen, die daar heel hard van baalde.

,,Ik ben teleurgesteld dat het is gebeurd, maar voor mijn gezondheid op de lange termijn is het goed dat ik nu weet waar het aan ligt. Ik ga laten zien wat een gezonde Robin van Roosmalen allemaal kan”, besluit Pokerface vol zelfvertrouwen. De tegenstander tegen wie hij op zaterdag 26 oktober had moeten vechten, Cris Lenconi, zei eerder nog dat Van Roosmalen expres zijn gewicht niet had gehaald omdat hij ‘bang’ voor hem zou zijn geweest.

Onbekend

Het is nog onbekend wanneer Van Roosmalen alsnog zijn debuut voor Bellator, een van de grootste organisaties in het mixed martial arts (MMA), mag maken. De Bosschenaar had het eind 2018 wel gezien als kickbokser bij Glory, waar hij in twee verschillende klassen wereldkampioen is geweest, en verhuisde vervolgens naar Amerika om als MMA-vechter de hemel te bestormen. Eerder vocht hij al twee MMA-partijen, die hij beide wist te winnen.