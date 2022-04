Monsternederlaag FCK De Hommel na collectief falen; zieken en blessures breekt smalle selectie op

De zaalvoetballers van FCK De Hommel kregen tegen een van de directe concurrenten ASV Lebo een enorme oorwassing. Het keurkorps van het trainersduo Piet Gabriëls/Omar Nejjari werd in eigen huis met een 4-15 nederlaag weggevaagd. Nejjari zat op de bank als vervanger van Johan Marce die eenmalig afwezig was.

De enorme domper was nog verklaarbaar ook. Gabriëls: ,,Het begint al bij de twee keepers die er niet zijn. Coen Burg was ziek en Jay Verstappen, onze tweede doelman geblesseerd. Dan hebben we nog meer zieken, geblesseerden en spelers die op het veld moesten spelen. Dan is het een optelsom dat je tegen een tegenstander als ASV Lebo op alle fronten tekort komt.”

Met slechts één wissel en de 44-jarige oud-international Ronald van Leeuwen onder de lat kregen de Bosschenaren zaalvoetballes van de hoofdstedelingen. ,,Ronald was onze beste man”, oordeelde Gabriëls na afloop teleurgesteld. ,,Hij heeft wel meer dan vijfentwintig reddingen verricht. Lebo hoefde niet eens volle kracht te gaan. We zijn volledig weggespeeld.”

Bij rust was het al een kansloze missie voor FCK De Hommel, 2-9. De Bossche doelpunten kwamen op naam van Anouar Boukhari en Aboubakr Ouaddouh die beide tweemaal scoorden. Voor FCK is het even uithuilen en opnieuw de draad oppakken. Te beginnen vrijdag als de Brabantse derby tegen FC Eindhoven op het programma staat.

Play-offs

De nummers een en twee van de eindrangschikking plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs. De plaatsen drie, vier en vijf gaan naar de kwartfinale waar in een best-of-three een plaats in de halve finale moet worden afgedwongen. De vierde plek in de kwartfinale wordt ingenomen door de winnaar van het duel tussen de nummer zes van de ranglijst en de nummer een van de degradatiepoule. FCK De Hommel lijkt gezien de stand minimaal als vijfde de play-offs in te kunnen gaan.