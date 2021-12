‘Mooi’ dat Harrie Lavreysen er een ‘flinke concurrent’ bij heeft gekregen

Geen WK Darts voor Jelle Klaasen na vroege uitschake­ling tijdens laatste kwalifica­tie­toer­nooi

Jelle Klaasen zal dit jaar niet in actie komen op het WK Darts. De darter had maandag nog één kans bij het laatste kwalificatietoernooi, maar ‘The Cobra’ slaagde er niet in op de valreep nog een ticket te bemachtigen.

29 november