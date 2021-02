Mooie middag voor mannen van HC Den Bosch: ‘Niet te veel naar de stand kijken, maar naar de uitvoering’

De Bosschenaren blijven door de overwinning in het linkerrijtje staan en zien het gat met de ploegen onderin de ranglijst groeien. ,,Alleen moeten we niet te veel naar de stand kijken, maar naar de uitvoering”, vond Verboom na afloop. ,,En die was goed.”

Bij de bezoekers ontbraken in het duel met Hurley verdedigers Imre Vos wegens een schorsing en Simon Dalderop wegens een blessure. Hij was eerder in de week geblesseerd geraakt. Daarom kwamen Floris Verhagen en Thomas van Lamsweerde als invaller in actie. Verhagen speelde sinds lange tijd weer zijn eerste wedstrijd in het eerste en Van Lamsweerde zit normaal gesproken in de A1.

Groeien naar het niveau

Van Lamsweerde gaf de assist bij de 0-4 van Ruben van Staa, ook een jeugdspeler. Van Staa was behalve die treffer ook goed voor de assist bij de 0-6 van Kars Schreuders. Verboom was blij met hoe de jeugdspelers hadden gespeeld. Of de toekomst er goed uitziet vond hij te vroeg om te zeggen. ,,Het is maar één wedstrijd. Al is het fijn dat er jongens klaar staan als er wegens blessures spelers ontbreken. Ze groeien langzaam naar het niveau toe.”

Verboom was na afloop meer dan tevreden over de wedstrijd tegen Hurley. ,,We houden de nul en scoren zes keer. Een aantal doelpunten maakten we op een manier zoals we vooraf hadden besproken.” De coach vond de 0-3 van Jelle Galema de mooiste treffer van de middag. Tijmen Reijenga verzorgde met een knappe actie de assist, waarna Galema de bal hoog aannam en die vervolgens de goal in ‘tenniste’. De andere doelpunten kwamen op naam van Austin Smith: 0-1 uit een strafcorner, Galema: 0-2 en Koen Bijen: 0-5.

Zonedekking

Toch zegt deze goede wedstrijd niets over de kansen in de partij morgen tegen HGC. ,,Dat is weer een andere tegenstander”, keek de coach alvast vooruit. ,,Hurley speelt bijvoorbeeld mandekking en HGC zonedekking. We moeten afwachten hoe fit iedereen is, want we zijn het niet gewend om twee keer achter elkaar te spelen. De ploeg die daar het beste mee om gaat wint.” Bij de Bosschenaren kan Vos tegen HGC weer meespelen.

Scoreverloop: 23. Smith 0-1 (sc.), 25. Galema 0-2, 26. Galema 0-3, 33. Van Staa 0-4, 52. Bijen 0-5, 65. Schreuders 0-6.