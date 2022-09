MOP deelt rake klappen uit en maakt in derby gehakt van Were Di

Normaal gesproken staat de derby tussen Were Di en MOP door de geringe krachtsverschillen garant voor boordevol spanning. Gisteren was het een compleet ander verhaal. De equipe uit Vught deelde rake klappen uit in Tilburg: 1-7. Tess Olde Loohuis scoorde liefst vier keer.

Voor drie teamleden van MOP had het duel op voorhand een speciale betekenis vanwege hun recente Were Di-verleden. Trainer-coach Mark Dekker, spits Pieke van de Pas en verdediger Sarah van Heist betraden voor de duizendste keer de accommodatie aan de IJsclubweg, maar dit was toch net even wat anders. Niet alleen vormt het wit-rood een groot contrast met het groen-grijs, óók is het een wereld van verschil om nu ineens deel uit te maken van het bezoekende in plaats van het thuisspelende team. Achteraf gezien waren de omstandigheden wellicht een extra stimulans om te presteren.

Na een minuut of tien bracht spits Lisa van Ierland, overgekomen van HC Tilburg, de gasten aan de leiding. Enkele minuten later deed ze het dunnetjes over. In het tweede kwart kreeg haar ervaren collega Tess Olde Loohuis het op haar heupen door eveneens tweemaal raak te schieten. Het leverde MOP onverwacht een comfortabele 0-4 voorsprong op bij rust.

Na de hervatting pikte ook Van de Pas, die onbevangen speelde tegen haar oude club, haar doelpuntje mee. In de slotfase redde Anouk Gommers namens de ontredderde thuisploeg de eer door een strafcorner te benutten. Het slotakkoord was voor Olde Loohuis die er stiekem nog twee wist bij te prikken met haar backhand. „Poeh, ik kreeg wel erg veel vrijheid. En volgens mij ging ook de keepster een paar keer niet helemaal vrijuit. We gaan zo meteen een feestje bouwen”, sprak de goaltjesdief van MOP na afloop. Van de Pas sloot zich daarbij aan. „Of ik me schuldig voel om met deze cijfers het vertrouwde Were Di-veld te verlaten? Ben je mal! Er zijn geen doden gevallen, het is maar een spelletje”, reageerde Van de Pas.

„Uiteraard heeft MOP dikverdiend gewonnen. Wij waren veel te slordig, met name achterin. Toen we eenmaal op achterstand waren gezet, hebben we geprobeerd de boel te forceren. Dat heeft niks geholpen. Ik beschouw deze ruime nederlaag voorlopig als een uitzondering. De volgende wedstrijd gaan we er gewoon weer fris tegenaan”, aldus Eric van der Pol, de trainer-coach van Were Di.