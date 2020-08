MOP met De Laat en Lodarmasse via kortste route op jacht naar de hoofdklasse: ‘Iedereen begint op nul’

Het liefst via de kortst mogelijke weg. Die weg is nog lang. Heel lang. Pas twee weken is MOP in voorbereiding na een periode waarin het coronavirus tophockey naar de achtergrond verdreef en de hockeybond het afgelopen seizoen ongeldig verklaarde. Als koploper van de promotieklasse met zes punten voorsprong ging MOP uit van de titel. De bond besloot dus anders. De Laat en Lodarmasse hadden op dat moment al voor één jaar getekend met de intentie langer door te gaan. ,,Ik had misschien wel meer flexibiliteit verwacht vanuit de bond", zegt Lodarmasse op het zonnige terras van het complex in Vught.