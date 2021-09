Moreno Hofland moet vanwege aanhoudende maag-darm-problemen punt zetten achter carrière

Aanhoudende problemen met zijn maag en darmen nopen Moreno Hofland (30) een punt te zetten achter zijn wielercarrière. ,,Dat is kloten ja.” Hofland, die in 2014 een etappe won in Parijs-Nice, kwam dit seizoen al amper in actie voor zijn ploeg EF Education.

,,Ik moet helaas stoppen”, zegt Hofland over het einde van een profcarrière die in 2013 hoopvol begon bij het toenmalige Blanco en nu na een lange sportieve en lichamelijk lijdensweg letterlijk in pijn eindigt. ,,Uit onderzoeken is gebleken dat ik lijd aan maag-darm ischemie. Dat betekent dat mijn maag niet genoeg bloed krijgt tijdens het sporten. Het moet er de laatste paar jaren al ingeslopen zijn, maar sinds dit jaar is daar onwijs veel buikpijn bij gekomen tijdens de intensieve trainingen.”

Hofland zegt nog van alles geprobeerd te hebben om het probleem te tackelen. ,,Medicatie, supplementen, voeding. Niks zorgde voor verbetering. Dan zit er op den duur niets anders op dan mijn pijn in het hart tot het besluit komen dat je topsportcarrière voorbij is.”

Sprinter

De wielrenner uit Roosendaal pakte in 2012 de nationale titel bij beloften (onder 23 jaar). Eind dat jaar maakte hij de overstap van de beloftenploeg naar het profteam van Rabobank, dat in 2013 noodgedwongen als Team Blanco de weg op ging. Hofland werd gezien als de man die de ploeg als sprinter aan zeges kon helpen. De eerste jaren lukte dat ook goed, met zijn zege in Parijs-Nice als hoogtepunt.

Volledig scherm Moreno Hofland wint een rit in Parijs - Nice voor John Degenkolb. © EPA

Na twee seizoenen begon de Brabander te sukkelen met zijn gezondheid. Hij hoopte dat een neusoperatie letterlijk voor meer lucht zou zorgen. In 2015 won voor de inmiddels tot Lotto-Jumbo omgedoopte ploeg nog wel de belangrijkste eerste zege van het seizoen te pakken, maar langzaam begon het daarna tot hem door te dringen dat het team meer en meer vertrouwen kreeg in de sprintcapaciteiten van Dylan Groenewegen.

De transfer naar de Belgische Lotto-ploeg kon zijn carrière de twee jaar erop echter geen nieuwe boost geven. Bij EF was het geloof er nog wel dat Hofland het nog altijd in zich had om sprints te winnen, ook al wilde de Brabander zelf liever van af van dat etiket. ,,Ik zie mezelf niet als een man voor de echte massaspurt. Ik ben meer iemand voor de klassiekers die het kan afmaken in de sprint”, zei het ooit over zichzelf.

Vorig jaar kreeg hij steeds meer last van zijn maag en darmen. Toch verlengde EF zijn contract met een jaar omdat de ploeg vond dat renners door corona onvoldoende de kans hadden gekregen zich te bewijzen.

Begin dit jaar besloot de ploeg al na twee wedstrijden dat het beter was dat Hofland eerst werk zou maken van zijn medische probleem voor hij weer ging koersen omdat de finish halen zelfs niet lukte. De Grote Prijs van Wallonië was op 15 september de test die nog maar eens uitwees dat verder gaan zinloos was. Hij haalde er de finish weer niet. ,,Daarna had ik toch even de tijd nodig om ook tegen mezelf te zeggen dat het voorbij is.”

Volledig scherm Moreno Hofland. © Cor Vos