Motorcoureur Edwin Straver kan zichzelf wel voor zijn kop slaan

Met de vijfentwintigste plaats in de door een hevige zandstorm ingekorte tiende etappe van de Dakar Rally kon Edwin Straver woensdag eigenlijk best tevreden zijn. Maar toch had de motorcoureur uit het Brabantse Rijswijk (Land van Altena) een beetje de pe in.

“Want het had nog veel beter gekund. Ik verloor een kwartier met het zoeken naar een Waypoint. Was dat niet gebeurd dan had ik echt een superuitslag gereden.” Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel zette met de twaalfde plaats een erg goede prestatie neer.

Dat de etappe van Haradh naar het marathonbivak in de buurt van Shubaytah na 346 kilometer werd stilgelegd was logisch. In het eerste deel waren er al zoveel ongelukken gebeurd dat de helikopters bezet waren en in het tweede deel van de proef trok de wind nog meer aan. Voor de motorrijders is dat extra gevaarlijk en neutralisatie van de etappe bleek de enig juiste beslissing.

Opmerkelijke uitslagen door bloedlinke duinen

De neutralisatie en vooral ook de bloedlinke duinen in het begin van de proef leverden een aantal opmerkelijke uitslagen op. “Het rijden ging super”, vertelde Edwin Straver bij aankomst in het marathonbivak. “Ik wist dat ik bezig was aan een heel goede etappe, maar toen verloor ik een kwartier ongeveer aan het zoeken naar een waypoint. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan.” Straver kwam op 29.54 van de Spaanse etappewinnaar Joan Barreda over de finish.