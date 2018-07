Motorcrosser Coldenhoff verlengt contract bij KTM

Coldenhoff kon op de nodige interesse rekenen, maar besloot toch in te gaan op het aanbod van KTM. ,,Ik ken het team en de mensen al vele jaren en ik weet dat ze erg professioneel werken en bovendien dezelfde doelstellingen hebben als ik. Hun manier van werken, in combinatie met de ervaring die ik inmiddels heb, garandeert me te kunnen beschikken over één van de beste motoren in de MXGP."