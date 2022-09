Motorcrosser Ivano van Erp uit Oss pakt wereldtitel 125cc: ‘Je krijgt die lach niet van mijn gezicht als ik op een motor zit’

Het huis in Oss waar de kersverse wereldkampioen motorcross woont is door de bonte overwinningsboog niet te missen. De gekleurde ballonnen hangen nog als stille getuigen van de spontane huldiging van maandag aan de bomen.

,,Ik had tot we in Oss waren niets in de gaten”, vertelt Ivano van Erp. Afgelopen zondag werd de 17-jarige motorcrosser in Finland wereldkampioen 125cc in de klasse onder de 18 jaar. ,,Totdat ik in een laadbak van een Amerikaanse Dodge moest overstappen. Er stonden tientallen bekenden en buren bij ons in de straat klaar om een feestje te vieren.”

Van Erp was aanvankelijk één van de vier, vijf kanshebbers voor de wereldtitel. Een flinke val tijdens één van de laatste trainingen gaf onzekerheid.

Hersenschudding

,,Ik verloor in Eersel de controle over de motor op een bult, sloeg over de kop en kwam met mijn hoofd in een zandwal terecht”, zegt de jonge motorcrosser. ,,Ik had een flinke hersenschudding. Zondag voelde ik me gelukkig goed op het WK-circuit bij Helsinki; zat ik met een lach op m’n gezicht op de motor. De eerste manche ging ik van start tot finish op kop. De tweede manche ging misschien door de druk iets minder. Ik werd toch nog tweede. Genoeg voor het wereldkampioenschap. Hoe dat voelt? Gaaf, ik ben superblij. Maar besef het ook nog niet helemaal, denk ik.”

De passie voor motorsport heeft Van Erp onder meer van huis uit meegekregen. Vader Robert crosste vroeger bij de Nederlandse Motorsport Bond (NMB). ,,Of Ivano iets van mij heeft meegekregen? Hij was nog niet eens geboren toen ik gestopt ben”, reageert Van Erp. ,,Ik heb mijn zoon ooit toen hij vier werd voor de fun een motortje gegeven. Wat ik dacht dit weekend na het succesvolle WK? Hij flikt het vijf jaar later weer.”

Ivano pakte in 2017 toen hij twaalf was in Estland zijn eerste wereldtitel in de 65cc-klasse. Hij werd inmiddels vijf keer in allerlei leeftijdscategorieën Nederlands kampioen. Het motortalent bleef niet onopgemerkt. De jonge motorcrosser heeft nog geen rijbewijs voor een auto of brommer, maar is al wel fabrieksrijder bij Yamaha. ,,Kenners zeggen dat ik een goede techniek in de bochten heb.”

Felicitatie ‘Den Berk’

Ivano is een soort van opvolger van ‘good old’ John van den Berk uit Oss die eind jaren 80 twee WK-titels won. ,,Hij heeft mij geappt en gefeliciteerd. ‘Den Berk’ was blij dat het 33 jaar na dato weer eens gelukt was door iemand uit Oss”, aldus Ivano. ,,Mijn voorbeelden? De Italiaan Antonio Cairoli en mijn teamgenoot Glenn Coldenhoff (Best/Heesch) uit Nederland. Die hebben allebei een mooie techniek.”

Ivano van Erp rijdt in het nieuwe seizoen in de EMX 250cc-klasse voor 17 tot 23-jarigen. ,,Eerst in Europa, maar ik hoop ooit de hele wereld over te gaan in de MX2- of misschien ooit wel de stap te maken naar de MXGP-klasse”, zegt hij.

De nieuwe stappen in de (sport)carrière worden deze dagen al gemaakt. Ivano gaat een opleiding in Zwolle volgen waar sport in het onderwijs wordt gestimuleerd. ,,Er zitten daar ook voetballers van PEC Zwolle, zwemmers en basketballers. Ik moet als contractrijder vaker bij het Yamaha-team in Beerzerveld bij Ommen aanwezig zijn”, legt hij uit. ,,Slapen, eten, sporten en naar school”, somt hij op. ,,Wat ik het meest ga missen? Mijn vriendin Lynn en m’n familie natuurlijk. O ja, nog iets: de wasmachine van moeder bij ons thuis. Ik moet straks zelf mijn was doen.”

Volledig scherm Ivano van Erp wereldkampioen motorcross 125cc. © Yamaha Racing