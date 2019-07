Motorcrosser Wesley Pittens toch naar Dakar Rally na horrorval: ‘Een wonder’

,,Het is een wonder dat ik mee kan doen", vertelt Pittens. In april viel hij bij een wedstrijd in Lelystad. Tussen twee bulten stootte hij zijn hoofd, raakte bewusteloos maar bleef wel aan het gas hangen. Hij vloog over een tweede schans heen en sloeg met zijn lichaam vol tegen een muurtje. Pittens liep verschillende zware blessures op. Zo brak hij zijn rug, borstbeen en al zijn ribben. Daarnaast had hij twee klaplongen, gekneusde nieren en een gekneusde lever. Verder was zijn duim uit de kom. De eerste dagen na het ongeluk werd hij in het ziekenhuis in slaap gehouden.