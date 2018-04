'Mr. Tachos' Hans van Mierlo overleden: 'Man van weinig woorden, maar daden'

NecrologieAfgelopen zaterdag is Hans van Mierlo overleden aan een hartstilstand. De Waalwijker was de drijvende kracht achter het topsporthandbal bij Tachos. Als sponsor – van Mierlo had een autoschadebedrijf – en voorvechter voor zijn club heeft hij ervoor gezorgd dat Brabant op het hoogste handbalniveau op de kaart werd gezet. Hij is 77 jaar geworden.

Gio Antonioli leerde Van Mierlo in 1971 kennen toen hij als gymleerkracht werd aangesteld op de Walewyc-mavo. ,,Van Hans en zijn vrouw Willemien kreeg ik drie kinderen in de klas. Hij was een handbalman, ik ook. Al snel had hij me aan Tachos verbonden. Hans heeft Tachos groot gemaakt. Daarin heeft ook Willemien een grote rol in gespeeld. Dat we een keer bijna kampioen van Nederland geworden, mag je voor een groot deel op zijn conto schrijven."

Volgens Antonioli was Van Mierlo sterk in het doorhakken van knopen. ,,En hij durfde zijn nek uit te steken. Zo haalde hij Piotr Konitz uit Polen, gaf hem ook de kans om na zijn spelersloopbaan bij Tachos trainer te worden." Daarnaast: ,,Hans werd als stug ervaren. Maar als je hem beter leerde kennen, school er onder dat oppervlak een warm persoon."

'Hans wás Tachos'

,,Hans wás Tachos", zegt Nico Klerx van Red-Rag Shoes, twintig jaar hoofdsponsor van Tachos. ,,Een man van weinig woorden, vooral daden. Met het schoolhandbaltoernooi dat hij samen met Willemien opzette, kreeg in de jaren zeventig het handballen een boost in de regio. Daar is topsport uit voortgekomen, dankzij hem. Een man die overtuigd was van zijn eigen mening, soms eigenwijs. Moet je wel zijn, anders bereik je niks. Hij genoot van de successen, zoals het winnen van de nationale beker. Op zijn manier: in stilte, zonder bravoure."