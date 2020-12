MVG: ‘Ik ben klaar om de wereldtitel terug te pakken’

Mighty Mike was terecht complimenteus voor zijn ‘slachtoffer’. ,,Die jongen stond zo snel te gooien in het begin, ik werd er duizelig van. Ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Maar gelukkig was ik er met m’n koppie bij. Ik had lekkere finishes op lekkere momenten.”

Grote grijns

Van Gerwen ging ook nog even in op zijn keuze om tijdens de partij over te schakelen van treble 20 naar treble 19, waar hij er in totaal 29 van gooide. ,,Dat is een goed wapen van me. Het is maar drie punten minder dan de treble 20. Anderen switchen niet zo snel, ik wel.”