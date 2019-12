MVG: ‘Misschien verkeerde voorbereiding van andere toppers’

Sensatione­le zege van Van der Poel in Amstel Gold Race is hét Brabantse sportmo­ment van 2019

23 december Mathieu van der Poel won het afgelopen wielerseizoen wedstrijden op de weg, in het veld en op de mountainbike, maar de wijze waarop hij de Amstel Gold Race in april op zijn naam schreef, was fenomenaal. Dat vonden ook de stemmers op de poll van het Brabants Dagblad, want de zege van Van der Poel werd met grote overmacht verkozen tot hét Brabantse sportmoment van 2019.