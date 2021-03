MXGP in Oss en seizoensstart uitgesteld vanwege coronavirus

De wedstrijd in het WK motorcross in Oss, gepland voor 23 mei, wordt verplaatst. Dat maakte organisator Ebert Dollevoet bekend via de officiële kanalen van de MXGP-wedstrijd. Daarmee is ook de start van het WK-seizoen voorlopig uitgesteld.

Het bericht liet op zich wachten toen de Nederlandse regering bekendmaakte dat er voor juli waarschijnlijk geen grootschalige evenementen zouden worden georganiseerd. De organisatie in Oss had grootse plannen en pakte uit met onder andere de aankondiging dat Snollebollekes zou komen optreden. Bovendien was in een eerder stadium al duidelijk geworden dat een GP zonder publiek hoogstwaarschijnlijk geen doorgang zou vinden. Dit is nu werkelijkheid geworden.

Ondanks pogingen van de organisator en lokale autoriteiten om een toereikend veiligheidsplan vast te stellen, kan de openingswedstrijd van het WK niet plaatsvinden. Dat hebben de organisatie van de wedstrijd en Infront Moto Racing, de promotor van het WK motorcross, in goed overleg besloten.

Realistisch blijven

,,Het is jammer dat we deze datum hebben moeten afzeggen”, stelt Dollevoet in een statement. ,,Het zou de openingswedstrijd van het seizoen worden. Ons harde werk is echter niet voor niets geweest. Alles wat we tot nu toe hebben gedaan, kan worden voortgezet voor de, nader te bepalen, nieuwe datum. We moeten realistisch blijven en nu er alles aan doen om het virus onder controle te houden.”

Een nieuwe datum voor de GP is er nog niet, maar de organisator is vastbesloten om een nieuwe datum te vinden. ,,Die wordt gecommuniceerd wanneer die vast ligt. Voor nu willen we de gemeente Oss en al onze partners en collega’s bedanken voor de steun en het uitmuntende harde werk. We doen er alles aan om een geweldig evenement neer te zetten!”

Nieuwe kalender

Wanneer het WK motorcross nu wel kan starten, is nog niet bekend. De wedstrijd die na Oss gepland staat is op 13 juni in Rusland, maar naar verluidt laat de eerste GP nog langer op zich wachten. Infront Moto Racing zal op korte termijn een nieuwe kalender presenteren.