Na 15.000 klappen vindt Max van der Pas het genoeg geweest: ‘Ik wil later wel fatsoenlijk leven’

Post Luchtkana­len baalt ondanks remise

Post Luchtkanalen/De Hazelaar deelde in de DKM Tools League de punten met J&F Auto’s/New Jorissen. Er zat meer in voor de ploeg uit Rosmalen die een 4-0 voorsprong niet kon verzilveren. Een misser in de laatste gelijkmakende beurt verhinderde een zege.

27 november