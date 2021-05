Na 20 jaar weer play-offs voor Heren 1 van HC Den Bosch: ‘Bloemendaal moet maar aantonen dat ze beter zijn’

Succesformatie

Sinds hij zeven jaar geleden coach werd van de mannen van de Bossche club, kneedde Verboom langzaam maar zeker een succesformatie. ,,We hebben een bepaalde cultuur neer kunnen zetten. Vorig seizoen eindigden we al als tweede en toen werden er helaas geen play-offs gespeeld vanwege corona. Uiteraard is het ook een geldkwestie. Als we daar meer van hadden gehad, dan hadden we de afgelopen jaren meer jongens kunnen behouden.”