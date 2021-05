Na 20 jaar weer play-offs voor hockeyers van HC Den Bosch: ‘Bloemendaal moet maar aantonen dat ze beter zijn’

Van bijrol in film over treinka­ping naar hoofdrol bij SC Cambuur voor Osse aanvaller: ‘Gelukkig doorgezet’

3 mei Als jochie vertolkte Ragnar Oratmangoen (23) al eens een bijrolletje in een film, de laatste maanden is hij steeds vaker hoofdrolspeler bij het gepromoveerde SC Cambuur. Eindelijk valt alles eens op zijn plaats voor de Osse technicus, die ook zomaar in een andere sport groot had kunnen worden.