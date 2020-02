Na anderhalf jaar lonkt rentree Van den Nieuwenhuijzen (HCDB): ‘Minuten pakken die ik kan’

Ja, Juliën van den Nieuwenhuijzen durft het hardop te zeggen: hij is weer terug. Na een succesvol zaalseizoen met HC Den Bosch (goed voor een zilveren plak op het NK) voelt hij zich weer helemaal onderdeel van het team. Hij kon eindelijk weer vrij spelen, had nergens last van. ,,Nou ja, alleen een klein beetje van mijn rug omdat ik niet meer gewend was om in de zaal te spelen”, geeft hij toe. ,,Maar verder was het gevoel helemaal goed.”