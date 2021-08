Na bewogen maanden voelt Twan van Gendt zich weer wereldkampioen: ‘Ik ga die regenboogtrui met alles wat ik in me heb verdedigen’

Onfortuin­lij­ke Herlings verliest GP-zege in laatste ronde: ‘Heeft er iemand meer pech dan ik?’

8 augustus Jeffrey Herlings was zondag vier bochten verwijderd van de GP-zege in Letland toen hij met de motor op de grond smakte. In plaats van vijf puntjes inlopen, verloor hij er ééntje op WK-leider Tim Gasjer. Na afloop was hij ‘er kapot van’, maar het neemt niets weg van de monumentale prestatie die hij afgelopen weken neerzette.