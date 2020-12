Na drie nederlagen op rij eindelijk weer winst voor Trappers

De ploeg van coach Bo Subr begon uiterst scherp en gretig aan het duel met de nieuwkomer in de Oberliga en stond al na zeven minuten op een 0-2 voorsprong. Bij de eerste treffer had Danny Stempher enig geluk dat de door hem geschoten puck via het lichaam van een tegenstander in het doeltje belandde. De aanval die eraan voorafging was echter fraai. Dat was ook zo bij het tweede doelpunt, dat op naam kwam van Diego Hofland.