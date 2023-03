Na drie nederlagen op rij proeft Heroes weer het zoet van de overwinning

The Dukes verliest zijn aanvoerder met dubbele beenbreuk: ‘Maar hij vindt zelf het verliezen van deze wedstrijd waarschijn­lijk erger’

The Dukes verloor zaterdag in de ereklasse niet alleen van ’t Gooi, maar ook zijn aanvoerder Vuga Tagicakibau. Dat laatste is erger, want de leider van de ploeg liep een dubbele beenbreuk op. Al denkt de captain daar zelf waarschijnlijk anders over.