Na Düsseldorf en Boston nu Tilburg voor Ties van Soest: bij Trappers en universiteit

Als Ties van Soest terugblikt op de periode dat hij bij Düsseldorfer EG ijshockeyde, geeft de 20-jarige aanvaller uit Son grif toe dat hij ‘op sociaal vlak veel opofferingen’ heeft gedaan. ,,Ik zat daar van m’n elfde tot m’n achttiende. In die periode ging ik naar school in Eindhoven op het Lorentz Casimir Lyceum en dan direct in de auto bij papa of mama naar Düsseldorf voor de training. Anderhalf uur heen, trainen en dan weer anderhalf uur terug rijden. In het begin twee keer in de week, maar al snel drie, vier of vijf keer. En in het weekend speelden we dan ook nog twee wedstrijden. Veel verjaardagsfeestjes heb ik niet meegemaakt in die zeven jaar. M’n teamgenoten in Duitsland, dat waren m’n vrienden. En natuurlijk mijn drie broers Stijn, Jorn en Joppe. Door hen heb ik toch nog wel een goed sociaal leven gehad, hoor.”

Kemphanen

Maar waarom was dat eigenlijk nodig, ijshockeyen in Duitsland. Eindhoven – en ook Tilburg – heeft toch ook een club? ,,Ik ben op m’n vierde ook gewoon bij Kemphanen begonnen. Mijn twee oudere broers waren gaan ijshockeyen en zo kwam ik daar ook terecht. Of ik de beste van de vier ben? Haha, uhm... ik heb het in ieder geval het langste volgehouden.” Bij Kemphanen deed Ties het zo goed dat hij telkens een leeftijdscategorie mocht overslaan. ,,Maar op m’n elfde was dat niet meer te doen. Dan kwam ik alleen nog maar tegenover jongens te staan die twee koppen groter waren. In Duitsland kon ik wel met leeftijdgenoten op niveau spelen. Dat wilde ik. Want mijn droom was om ooit m’n geld te kunnen verdienen met ijshockey.”

Düsseldorf

Hij is zijn ouders ‘heel erg dankbaar’ dat ze hem altijd maar weer naar Düsseldorf reden. ,,En bij mijn broers sta ik natuurlijk in het krijt omdat zij hun ouders daardoor minder zagen. Maar zij vonden het voor mij wel mooi, hoor. En ze kwamen ook wel kijken bij wedstrijden in Duitsland.”

Quote Vanwege mijn ijshockey zagen mijn broers hun ouders minder Ties van Soest

Toen hij 17 was, wilde Van Soest al naar de Verenigde Staten om daar te gaan studeren en ijshockeyen, maar een ernstige knieblessure gooide roet in het eten. ,,In de zomer ben ik geopereerd, dat seizoen heb ik niet meer op het ijs gestaan.” Een jaar later reisde hij alsnog af. ,,In Boston ging ik bij de South Shore Kings in de jeugd spelen, vooral omdat ze daar een heel goed off-ice-programma hebben. Daar kwamen zelfs spelers uit de NHL en NFL op af.” Het was heel erg wennen. ,,Ik had een jaar niet gespeeld hè. En het spelletje is daar wat anders. Een kleinere baan; het is dus fysieker. Het was in veel opzichten een mooi jaar, maar ik heb niet alles kunnen laten zien wat ik in me heb. Daarom wilde ik nog een jaar terug om een beurs te verdienen.”

Econometrie

Maar opnieuw kwam er een kink in de kabel, dit keer het coronavirus. ,,Daardoor was er veel onduidelijk en besloot ik in Nederland te blijven. Groot voordeel is dat ik er hier ook bij kan studeren. Ik doe econometrie aan Tilburg University.” En zo kwam Trappers ook in beeld. ,,Er was al weleens contact geweest, maar nu werd het concreet. Het is weer een mooie volgende stap, voor het eerst bij de volwassenen. Ik was in Amerika al wat zwaarder geworden door al die krachttraining, maar er moet nog wel wat bij, merk ik.” Hij kende al wat spelers van Trappers van het WK in Tilburg in 2018, waarvoor hij werd geselecteerd. ,,Sindsdien heb ik vanwege m’n blessure en mijn verblijf in Amerika niet meer voor Oranje gespeeld. Maar ik ben nog wel in beeld, volgens mij.”

Profcompetitie

Bij Trappers speelt hij op amateurbasis. ,,Het budget was op toen ik kwam. We hebben wel afspraken gemaakt over volgend seizoen, als we allebei tevreden zijn tenminste. Ik heb het tot dusverre heel goed naar m’n zin.” Gelukkig maar, want Amerika gaat ’m niet meer worden voor Ties. ,,Als je eenmaal in een profcompetitie hebt gespeeld zoals de Oberliga, mag je geen College-ijshockey meer spelen daar. Die weg is afgesloten nu.”

Volledig scherm Tilburg Trappers, met nr 46 Ties van Soest uiterst links, viert een doelpunt tegen Hannover Indians in de openingswedstrijd van de competitie. © Geert van Erven