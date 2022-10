Na een scooterongeluk mag Van Groesen zich plots bewijzen bij HC Den Bosch

HC Den Bosch geeft overwin­ning in slotfase weg tegen Oran­je-Rood: ,,Ik denk dat Oran­je-Rood niet veel te vertellen had”

Net als twee weken terug tegen Bloemendaal draaide HC Den Bosch in het duel met Oranje-Rood een 0-1 achterstand in het laatste kwart om in een 2-1 voorsprong. En net als toen ging het ook gisteravond in de slotminuut mis (2-2). Al was de klap nu een heel stuk groter.

16 september