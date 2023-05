Na knappe titel hoopt EBBC op iets meer dan onderin bungelen in de promotiedivisie

De basketbalsters van EBBC wonnen zondag in de finale van de final four in de eerste divisie met 86-64 van Utrecht Cangeroes 2. Routinier en Bosschenaar Heleen van Delft (30) gooide er maar liefst dertig punten in. EBBC speelt komend seizoen in de promotiedivisie. Precies wat het team wilde.

Gefeliciteerd met het kampioenschap en de promotie. Hoe moeilijk was de finalewedstrijd?

,,Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Ik had onderweg naar de wedstrijd niet direct het gevoel dat we ze zouden pakken. Gelukkig deden we dat in het vierde kwart wel, al verbaasde het verschil van 22 punten me. Het was eigenlijk prettig dat we stapje voor stapje uitliepen en steeds gefocust moesten blijven.”

Jij had met dertig punten een zeer belangrijke bijdrage

,,Het ging wel érg lekker. Ik heb meer dan tien punten gemaakt uit vrije worpen. Daardoor liep de teller snel op. We hebben veel goede speelsters in ons team, waardoor ik afgelopen seizoen regelmatig wat vaker dan voorheen op de bank heb gezeten. Tussen de tien en vijftien punten maken is normaal voor mijn doen.”

EBBC werd eerste in de eerste divisie en promoveerde daardoor automatisch. Hoe serieus namen jullie de final four?

,,We hebben veel harder getraind dan voor een competitieduel. We wilden heel graag winnen. De eerste wedstrijd in de halve finale tegen Utrecht Bulls eindigde in een gelijkspel. Toen had ik de volgende dag direct een dikke kater. Gelukkig versloegen we ze in de return. Tegen Utrecht Cangeroes vertrouwden we in ons eigen kunnen en hebben we laten zien dat we door als team te spelen ver kunnen komen.”

Hoe is het seizoen verlopen?

,,Het was best lastig voor onze coach om iedereen op de juiste plek te zetten. We hadden een grote selectie van twaalf speelsters. Allen waren gewend dertig van de veertig minuten te maken. Omdat we het goed met elkaar kunnen vinden, bleef iedereen gemotiveerd. Het team was bijeen gekomen met als wens promotie naar de promotiedivisie. Het is goed dat we zijn begonnen in de eerste divisie. Nu zijn we op elkaar ingespeeld.”

Wat voor rol van betekenis kunnen jullie spelen in de promotiedivisie?

,,We zouden met dit team leuk mee kunnen doen. Ik denk niet dat we onderin blijven bungelen. De middenmoot zou een mooi en realistisch doel zijn. Twee speelsters kiezen voor dames 2, misschien gaat er nog eentje weg. Als het daar bij blijft, zie ik ons zeker in de middenmoot eindigen.”