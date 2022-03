Na maanden van gedoe staat Bossche hockeyster Rosa Fernig eindelijk op het WK met Jong Oranje: ‘Het was soms even slikken’

Eerst gingen ze wel, toen niet en na een tweede ‘nee’ uiteindelijk toch wel. De hockeysters van Jong Oranje kenden een bizarre voorbereiding op het WK in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom. Voor aanvoerder Rosa Fernig van HC Den Bosch was het soms even slikken. ,,Maar uiteindelijk was dit het waard.”

Eén ding is zeker: ondanks een paar turbulente maanden is het gevoel voor humor niet verdwenen bij de hockeysters van Jong Oranje. ,,Afgelopen weekend maakten we nog grapjes dat we in elk geval verder zijn gekomen dan vorige keer”, zegt Rosa Fernig (21) over het WK dat eind vorig jaar drie dagen voor vertrek werd afgeblazen. ,,Maar ik geloof pas echt dat we gaan spelen nu we hier zijn.”

Inmiddels kan er dus om gelachen worden. Maar de voorbereiding op het WK, dat voor Jong Oranje vrijdag begint met een wedstrijd tegen de Verenigde Staten, was op zijn zachtst gezegd hectisch.

Aanvankelijk zou het toernooi begin december worden gespeeld, maar corona zette daar plots een streep door. Toen een nieuwe datum bekend werd - begin april - vond hockeybond KNHB het onverantwoord om Jong Oranje af te vaardigen. Met het WK, de hoofdklasse én de Euro Hockey League zouden bijvoorbeeld de speelsters van HC Den Bosch (naast Fernig, Noor Omrani, Danique van der Veerdonk en Teuntje de Wit) vijftien wedstrijden in 43 dagen spelen. Fysiek onverantwoord, oordeelde de KNHB.

Weg WK, weg gouden droom. Zo leek het. Toch betekende het nog geen einde verhaal. Na een flinke lobby korte de WK-organisatie het toernooi met twee dagen in, bovendien mochten teams twintig in plaats van achttien speelsters meenemen. Ook paste de KNHB het competitieschema van de vrouwhoofdklasse aan.

Quote Sommige speelsters, ook ik, hebben wéér hun studie aan de kant moeten zetten. Maar uiteinde­lijk is dat het waard Rosa Fernig

Bondscoach

5 februari kwam de bevestiging dat Jong Oranje alsnog zou afreizen naar Zuid-Afrika. Maar daarmee kwam nog geen einde aan de soap. Want nota bene voor bondscoach Erik van Driel – ook trainer van de mannen van HDM – bleek het toernooi niet te combineren met clubhockey. Dus werd hij begin maart vervangen door Dave Smolenaars.

Al het gedoe heeft niet voor minder zin of plezier gezorgd, stelt Rosa Fernig. ,,Maar moeilijk was het soms wel. Twee maanden geleden waren we allemaal blij dat het toch doorging. Daarna kwam het besef dat we in heel korte tijd heel veel moesten doen, en toen ging Erik ook nog weg”, zegt de centrale verdediger. ,,Het is soms even slikken. Je moet wéér schakelen, je wéér opnieuw opladen. Sommige speelsters, ook ik, hebben wéér hun studie aan de kant moeten zetten. Maar uiteindelijk is dat het waard.”

Dat een maand van tevoren plots een andere coach voor de groep stond, vond Fernig ‘heel gek’ om mee te maken. ,,Maar het gaat best goed, moet ik zeggen. Dave kijkt heel erg naar ons, wil ons helpen en vraagt heel duidelijk waar wij behoefte aan hebben. Karel Klaver, de assistent, kent ons al heel goed. Dat scheelt ook. Als Dave ons beter leert kennen, dan heb ik er vertrouwen in.”

Leider

Fernig heeft niet het idee dat door het rommelige proces meer van haar verwacht. Maar ze wil wel een captain zijn waar anderen op kunnen bouwen. ,,We hebben een leidersgroep in het team, dus niet alles komt bij mij te liggen. Iedereen beseft ook dat we het samen moeten doen, zeker nu. Maar ik voel wel de verantwoordelijkheid om iedereen de beste versie van zichzelf te laten zijn.”

Van de eerste tegenstanders op het WK - de VS, Canada en Zimbabwe - weet Fernig niet veel. Ze is al blij genoeg dat de focus weer gewoon hockey kan en dat Nederland eerst een paar wedstrijden kan spelen voordat de sterkste tegenstanders wachten. 12 april moet dan de bekroning volgen in de vorm van een gouden plak. Althans, dat is de verwachting van heel Nederland. Fernig kent die verwachtingen ook, maar blijft er nuchter onder. ,,Ik hoop vooral dat we achteraf kunnen zeggen dat we er echt alles aan hebben gedaan. Dan zien we wel hoever we komen.”