Na nederlaag heeft HC Tilburg genoeg stof tot nadenken

Natuurlijk is het nog maar de voorbereiding en moet de selectie aan elkaar wennen, maar tien strafcorners tegen was fors. Dat wist ook assistent-trainer Dennis Dijkshoorn. ,,Zeker tegen dit soort teams weet je dat het levensgevaarlijk is. Maar het zegt ook wat dat Oranje-Rood weinig kansen krijgt op een velddoelpunt. Onszelf is hierin een gebrek aan scherpte te wijten.”

Vier keer verschalkte Mink van der Weerden Boyd Dercksen, die keepte omdat Camille van Emstede op vakantie was. Daarnaast ontbrak ook Tim Cross die donderdag pas arriveerde - vermoedelijk maakt hij zondag tegen Dragons zijn eerste minuten.

Energie

In het derde kwart deed specialist Gareth Furlong wat terug namens de thuisploeg, ook via een strafcorner (1-3). Verder strandden enkele fraaie aanvallen op doelman Pirmin Blaak of Sander van Berkel.

,,We kunnen vasthouden dat we zijn omgeschakeld in de rust naar een betere fase”, zei Dijkshoorn. ,,Nu is de volgende stap om dreigend te zijn in de cirkel en de kansen af te maken.”

Dat begint bij het leveren van energie. Dat deed HC Tilburg in de eerste helft te weinig. ,,Hoger druk zetten, ligt ons wat beter dan inzakken, omdat we dan meer dynamiek vragen van de jongens. Zij voelen zich daar goed bij”, aldus Dijkshoorn.