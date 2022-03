Na ruim twee jaar weer een motorcrosscompetitie voor de WBMC: ‘We hopen uiteraard op een mooie opkomst’

Hoe lastig is het om een competitie zoals deze te organiseren?

,,Wij zijn op de wedstrijddagen te gast bij een motorcrossclub. Vandaag is dat bij M.C. Den Hout. Deze verenigingen onderhouden zelf het contact met de gemeente voor het afgeven van vergunningen en dergelijke. Deze trajecten zijn vaak erg lang en vragen veel energie. Gelukkig is dit iets wat de verenigingen ons uit handen neemt. Zij zorgen ook zelf indien nodig voor het aanleggen van het circuit. wij zijn dus te gast bij deze verenigingen.”

De organisatie valt of staat bij de inzet van vrijwilligers.

,,Wij kunnen al jaren rekenen op een groep trouwe vrijwilligers, die de cross een warm hart toedraagt. Daarom is het voor ons ook mogelijk om dit te blijven organiseren. Van de deelnemers verlangen wij dat zij op wedstrijddagen bij andere klassen als vlagger fungeren. Op bestuurlijk niveau kunnen we nog wel versterking gebruiken.”

Heb je zelf wel tijd om te rijden?

,,Ik zit al vanaf 2012 in het bestuur en ben verantwoordelijk voor de digitale tijdwaarneming. Voor de komst van de tijdwaarneming moest elke ronde met de hand genoteerd worden. Met behulp van Mylaps is alles een stuk gemakkelijker geworden. Dankzij onze grote groep vrijwilligers kan ik er altijd wel even tussenuit om zelf mijn rondjes te rijden.”

Is het financieel allemaal goed af te dekken?

Zit er een nieuwe lichting coureurs aan te komen?

,,We weten helaas niet hoeveel rijders er dit jaar op af komen, maar we hopen uiteraard op een mooie opkomst.”

Wedstrijddata: 19 maart en 2 april in Den Hout, 7 mei in Rilland, 14 mei in Alphen, 11 juni in Rilland, 18 juni reservedatum, 17 september in Almkerk en 29 oktober in Dongen.