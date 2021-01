Na twee nederlagen is het nu wel raak voor Heroes Den Bosch

Corona bij Heroes-tegenstan­der Borisfen, Wit-Russische ploeg komt niet naar FIBA Europe Cup

13:15 Heroes Den Bosch hoeft het komende week in De Maaspoort niet op te nemen tegen BC Borisfen. Bij een speler van de Wit-Russische basketbalploeg is corona geconstateerd, waarna de autoriteiten in Wit-Rusland het hele team hebben verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan.