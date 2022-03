Na vijf doden kwam er in 1975 een einde aan de 24 uur van Oss

24 uur onafgebroken motorgebrul, benzinedampen, kermis, dansen, drinken. En rondjes rijden. Heel veel rondjes over een circuit waar Magere Hein op de loer lag. Dat is bondig samengevat de 24 uur van Oss. Een roemruchte wegrace waaraan na zeven edities in 1975 abrupt een einde kwam. Met een grote knal, waarbij oud-winnaar en NMB-icoon Hans Hutten om het leven kwam. De bebaarde reus was het boegbeeld van de Nederlandse Motorsport Bond, in het wereldje ook wel ‘de wilde bond’ genoemd.