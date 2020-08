Na zes jaar HC Tilburg speelt Van Minde komende jaren voor HC Rotterdam

De transfer van Jesse van Minde is in kannen en kruiken. De ervaren verdediger vertrekt na zes seizoenen HC Tilburg naar HC Rotterdam. Daar tekent de verdediger een contract voor twee seizoenen.

,,Dit is misschien wel de laatste mogelijkheid dat ik zo’n overstap kan maken”, zegt de 29-jarige Van Minde, die zijn krabbel nog moet zetten onder de tweejarige verbintenis. Bij Rotterdam hoeft de verdediger niet meer tegen degradatie te vechten. Hij staat met topinternationals als Jeroen Hertzberger en Thijs van Dam op het veld. ,,Daar kan ik nog veel van leren. Maar ik heb met pijn in mijn hart afscheid genomen.” Hij zal net als onder HC Tilburg-coach Jeroen Delmée in de achterhoede spelen, centraal of op de flank.

Lees ook Bournac overtuigt Delmée en sluit aan bij HC Tilburg, Fernandez Onega in quarantaine Lees meer

In 2014 kwam Van Minde over van Zwart-Wit Breda. Al snel groeide hij op de Oude Warande uit tot een bepalende speler. Eerst onder trainer Pim Wijzenbeek, daarna onder huidig coach Delmée. Zijn contract bij HC Tilburg liep nog één jaar door. Doordat HC Rotterdam aan de juiste voorwaarden heeft voldaan, is dat ontbonden. Sinds mei toonde de club, waar hij drie jaar geleden al eens meetrainde, interesse.

Baken van rust

Delmée over het vertrek van zijn baken van rust in de defensie: ,,Het is een gemis, want we raken een ervaren speler kwijt”, stelt hij. De vervanger voor Van Minde zal intern worden gezocht. Thijs Bams of Jasper van der Looy komt in aanmerking voor de plek naast Sander Visser.

HC Tilburg opent het nieuwe seizoen volgend weekend bij HGC.