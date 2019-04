Naast Trappers staat ook Herner EV op matchpoint, zeer verrassend

Ook Herner EV staat op het punt om zich bij de laatste vier te scharen en dat is zeer verrassend. De club waarmee Trappers warme banden heeft, eindigde slechts als zesde in de Oberliga Nord. Maar in de serie tegen de nummer 1 uit de Oberliga Süd staat het nu ook 2-0. Eerst won Herner EV het uitduel vrijdag (4-5), om zondagavond in eigen hal nóg een dreun uit te delen aan een van de favorieten voor de Oberligatitel en promotie naar de DEL2. Dit keer won Herner EV in overtime met 4-3. Als Trappers en Herner EV zich allebei plaatsen voor de halve finale, dan nemen ze het daarin tegen elkaar op.

Herstel Landshut en Rosenheim

In de andere twee kwartfinaleseries is de stand na twee duels gelijk. EV Landshut, nummer 2 uit de Oberliga Süd, had zich vrijdag in eigen hal compleet laten verrassen door de nummer 4 van de Oberliga Nord, Saale Bulls Halle: 3-7. Zondagavond stelde Landshut echter orde op zaken in Halle: 1-6.

Hannover Scorpions, de nummer 2 uit de Oberliga Nord achter Trappers, won vrijdag nipt met 3-2 in overtime van de nummer 4 van ‘Süd’ Starbulls Rosenheim, dat zondag revanche nam met duidelijke cijfers: 6-2.