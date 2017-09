Overzicht van spraakmakende beker-zeperds van de Brabantse profclubs

PSV

PSV behoort natuurlijk tot de traditionele top drie van het Nederlandse clubvoetbal en blamages zijn dan ook niet veel voorkomend in de clubhistorie. De 3-1 nederlaag tegen Sparta in de tweede ronde van de KNVB-beker afgelopen seizoen leidde daarom tot flink wat chagrijn in Eindhoven. De grootste blamage dateert echter uit het seizoen 1977/78 toen de Eindhovenaren met liefst 1-6 verloren van amateurclub Wageningen in de achtste finale van de beker.

Volledig scherm Ontgoocheling bij PSV-middenvelder Andres Guardado na de 3-1 nederlaag tegen Sparta. © Erwin Spek

Willem II

De eerste keer dat de Tilburgers zich meldden in het bekertoernooi was geen succes. Willem II vloog er in de jaren 50 in de tweede ronde uit door een 5-1 nederlaag tegen de amateurs van Helmondia'55. Er zullen slechts weinigen zijn die zich dit zullen herinneren. Veel verser is de pijn van de 4-2 nederlaag tegen amateurclub Harkemase Boys in de tweede ronde van de KNVB-beker in het seizoen 2011/12. Deze beschamende vertoning werd nog eens dunnetjes overgedaan met een 1-2 nederlaag in de tweede ronde tegen Excelsior'31 twee seizoenen later en in het seizoen 2014/15 werd Willem II uitgeschakeld in de tweede ronde door de amateurs van Deltasport (1-2). De Tilburgers leden hun grootste nederlaag in de beker vorig seizoen tegen Ajax: 5-0.

NAC

De afgelopen bekerontmoetingen van NAC hebben voor hoofdpijn gezorgd in Breda. Met name de 6-0 nederlaag tegen Excelsior in de tweede ronde van de KNVB-beker twee seizoen geleden en de 4-3 nederlaag tegen Achilles'29 deden pijn.

FC Den Bosch

De grootste nederlaag van de Bosschenaren in de beker is betrekkelijk recent. In het seizoen 2012/13 werd er met 0-5 van AZ verloren. Pijnlijker was echter de 2-3 nederlaag van FC Den Bosch tegen de amateurs van VVSB vorig seizoen.RKC Waalwijk

RKC

RKC heeft in de beker zowel van Feyenoord als PSV fors verloren met 1-6, maar echt verrassend is dat niet. Opmerkelijker is de uitschakeling van de Waalwijkers in de tweede ronde van de beker in het seizoen 1998/99 door Fortuna Sittard met 0-5. In recente jaren heeft RKC zich ook geblameerd tegen de amateurs van HHC (1-0) en was Achilles'29 in het seizoen 2008/09 met 1-2 te sterk.

Volledig scherm FC Eindhoven-trainer John Lammers schaamt zich kapot na de 6-1 nederlaag van zijn ploeg tegen de amateurs van ADO'20.

FC Eindhoven

In het seizoen 1975/76 werden de Eindhovense Blauw-Witten slachtoffer van een broedermoord. Hoewel FC Eindhoven dat seizoen ver kwam in de beker, deklasseerde PSV de kleine broer destijds met 8-1 in de halve finale. Gezien alleen al het verschil in de begrotingen van beide club geen verwijtbare uitslag. De 6-1 nederlaag tegen de amateurs van ADO'20 in het seizoen 2012/13 was dat wel. Na een kwartier stond toen al de bizarre tussenstand van 5-0 op het scorebord in het voordeel van de topklasser.

Helmond Sport

Volledig scherm Helmond Sport-speler Jordy Thomassen baalt na de 0-3 nederlaag. © Pro Shots Het afgelopen en het huidige seizoen zijn de Helmonders weinig succesvol in de beker. De 1-5 nederlaag tegen SC Cambuur zal iedereen die Helmond Sport een warm hart toedraagt nog vers in het geheugen liggen, maar kwalijker was de 3-0 nederlaag tegen de amateurs van Kozakken Boys het jaar ervoor. Als het aankomt op grote nederlagen dan geldt Ajax als de angstgegner voor de Helmonders want daar werd in een grijs verleden met 7-1 en 8-0 van verloren.

FC Oss