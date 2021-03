Nadine Broersen ‘verspringt’ zich op EK: tiende slechts

Brutale tiener Fem van Empel is net zo'n revelatie als Femke & Femke: ‘Gelijk korte metten maken’

23 februari Het schaatsen en de atletiek zijn in de ban van de doorbraak van Femke (Kok) & Femke (Bol). Het veldrijden had het afgelopen winter geen Femke, maar wel een Fem (van Empel) in huis. Als beloften wereldkampioene was de tiener uit Sint-Michielsgelstel dé revelatie van het afgelopen seizoen.