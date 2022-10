Nadreunende tik uit Malaga is een inspiratiebron voor winnend Heroes: ‘Wij willen ook een meester worden’

Een dikke week nadat Heroes basketballes kreeg in Malaga, speelde de ploeg zelf voor meester. In Zwolle werd Landstede Hammers zondagmiddag met 63-80 verslagen bij de opening van de nieuwe competitie.

Herman van den Belt draaide er zondagmiddag niet omheen. ,,Bedankt voor de basketballes”, zei de coach van Landstede Hammers tegen zijn Heroes-collega Erik Braal nadat de Bossche landskampioen met 63-80 in Zwolle gewonnen had.

Heroes maakte daarmee bij de start van de nieuwe competitie in de BNXT League meteen duidelijk hoe de verhoudingen in basketballand momenteel liggen. Als titelverdediger zijn de Bosschenaren dit seizoen opnieuw als de grote favoriet voor het landskampioenschap gestart.

Supercup

Afgelopen woensdag werd bekerwinnaar Donar Groningen in de strijd om de Supercup al met 76-59 verslagen. En zondag moest dus ook Landstede, eveneens een ploeg uit de inmiddels traditionele top vier van Nederland, er met 63-80 af.

Toch zijn het niet de recente successen die Braal als inspiratiebron voor zijn team gebruikt. De coach verwijst veel meer naar de mislukte kwalificatie voor de Champions League en het pak slaag dat Heroes daarbij vorige week vrijdag in Spanje kreeg van Unicaja Malaga. Toen werd Heroes met de alleszeggende cijfers 114-58 uitgeschakeld.

Quote In Malaga zagen we echt een strijd tussen een meester en een leerling Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

,,Die nederlaag is nog vers hoor”, zei Braal na de winst in Zwolle. ,,In Malaga zagen we echt een strijd tussen een meester en een leerling”, is de coach ook nu nog vol bewondering voor het spel van Unicaja. ,,We hebben daar heel veel zaken gezien waar wij iets mee kunnen, want wij willen ook graag een meester worden.”

Zondag in Zwolle was Heroes die meester, zij het op een ander niveau. En ook niet vanaf het begin. Integendeel, de openingsfase was voor Landstede, dat goed spelend uitliep naar een voorsprong van 36-22 halverwege het tweede kwart. ,,Ik heb mijn spelers toen wel wat aanmoedigingen moeten geven om beter te gaan verdedigen”, zei Braal veelbetekenend.

Dat pakte zijn ploeg goed op. Nog voor rust was het gat verkleind tot vijf punten: 41-36. In het derde kwart kwam Heroes helemaal langszij, vooral dankzij een indrukwekkende laatste vijf minuten. Daarin kreeg de Bossche ploeg geen enkel punt tegen en werd het van 53-49 in Zwols voordeel 53-61 in Bosch’ voordeel.

Quote Dat moet ons handels­merk worden, op die manier verdedigen Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

In het laatste kwart (10-19) hield Heroes zijn verdedigend oppermachtige spel vol, waardoor er uiteindelijk een 63-80-zege op het Zwolse scorebord stond. Opvallend daarbij waren de 15 rebounds van Thomas van der Mars, waarbij 11 defensieve.

Met slechts 22 punten tegen in de tweede helft kon de Bossche ploeg thuiskomen. ,,Dat moet ons handelsmerk worden, op die manier verdedigen”, zei Braal. ,,Dan hebben we altijd kans om te winnen, hoewel het aanvallend zeker nog wel een stuk beter moet. En de intensiteit die we nu in de laatste twee en halve kwart van de wedstrijd toonden moeten we eigenlijk veertig minuten lang hebben.”

Dat, gecombineerd met de diepe bank die Heroes heeft, moet de ploeg dit seizoen een groot voordeel geven. Zondag in Zwolle was het alvast doorslaggevend, zeker omdat de tegenstander uiteindelijk fysiek te kort kwam.

Landstede Hammers - Heroes Den Bosch 63-80

Kwartstanden: 23-18, 18-18, 12-25, 10-19.

Scores Heroes: Ndow 16, Webster 16, Thomas 15, Van der Mars 10, Naar 8, Kohs 7, Van Vliet 4, Price 3, Kok 1.