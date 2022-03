Nagtzaam waarschuwt Trappers voor ‘ijzersterk Memmingen’

Voor Nardo Nagtzaam is het ijshockeyseizoen al klaar. Zijn EC Peiting, dat als achtste eindigde in de Oberliga Süd, ging met 3-0 de bietenbrug op in de eerste ronde van de play-offs tegen Saale Bulls Halle. ,,Echt zonde”, aldus Nagtzaam. Vóór het laatste weekend van de competitie stonden we nog op de zesde plaats en dan hadden we tegen Trappers gemogen. Dat was mooi geweest, zeker voor mij. Nu werd het Halle, dat bovenaan was geëindigd in Nord. We hebben goed weerstand geboden, maar het was net niet genoeg.”