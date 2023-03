Nardo Nagtzaam kent eerste tegenstander van Trappers: ‘Er speelt een gevaarlijke Canadees’

Als íemand wat zinnigs kan zeggen over de eerste tegenstander van Trappers in de play-offs, dan is dat Nardo Nagtzaam. Hij speelde zowel voor de Tilburgers als bij EC Peiting, dat vanavond op bezoek komt op Stappegoor bij de start van de best-of-five-serie.

Vorig jaar, in zijn laatste seizoen bij EC Peiting, werd Nardo Nagtzaam (32) topscorer én beste speler in de Oberliga Süd, de tegenhanger van de Oberliga Nord waarin Tilburg Trappers uitkomt. Na de reguliere competities strijden de beste acht clubs uit Nord en Süd met elkaar om de algehele Oberligatitel. En promotie naar de DEL2, maar dat laatste geldt niet voor het buitenlandse Trappers.

Lucratief contract

Zijn goede prestaties leverden Nagtzaam, die van 2017 tot 2019 bij Trappers speelde, een lucratief contract op bij Blue Devils Weiden, waar de directeur van de plaatselijke houtzagerij het ijshockeyteam met een grote zak geld een boost heeft gegeven. Voor Blue Devils verloopt het seizoen vooralsnog uitstekend. De ploeg werd met afstand kampioen van de Oberliga Süd.

Nagtzaam zelf maakte een valse start in Weiden. ,,In een voorbereidingswedstrijd brak ik mijn knie. ,,Ik ben er drie maanden uit geweest en ben midden december weer voorzichtig begonnen. De play-offs komen op een goed moment voor mij; ik ben er klaar voor.”

Hij zou het mooi vinden als Trappers een van de tegenstanders wordt van zijn club in de play-offs. ,,Ik heb zitten rekenen. Het kan in de kwartfinale, maar dan moeten er gekke dingen gebeuren. Anders misschien in de halve finale.” Dat Blue Devils die gaat halen, lijkt waarschijnlijker dan dat Trappers zo ver komt. Tegen Peiting geeft Nagtzaam de Tilburgers een goede kans. ,,Ze hebben behoorlijk verjongd na vorig seizoen. Hun beste speler? Er zit een Canadees, Felix Beachemin-Brassard, die 47 goals heeft gemaakt in 47 wedstrijden. Ik hoef Trappers niet te vertellen dat hij gevaarlijk is. Dat weten ze zelf ook wel.”

Goede goalie

Volgens Nagtzaam is ook de goalie van EC Peiting, Florian Hechenrieder, van behoorlijk niveau. ,,Die jongens zat er al toen Trappers de vorige keer in de play-offs tegen deze ploeg speelde.” Dat was in het seizoen 2015-‘16, het eerste jaar van de Tilburgers in de Oberliga. Trappers won het beslissende vijfde duel in die halvefinaleserie door een doelpunt in overtime van Diederick Hagemeijer.

Overigens denkt Nagtzaam dat het maar goed is dat Trappers uiteindelijk niet als tweede is geëindigd in de Oberliga Nord, maar derde. ,,Want de nummer 2 van Nord krijgt meteen te maken met Memmingen, dat zevende is geworden in Süd, hoewel dat een sterke ploeg is. Die zie ik wel van Saale Bulls Halle winnen in de eerste ronde, de nummer 2 van Nord. Verder verwacht ik nog geen verrassingen.”

Of zijn ploeg de play-offs gaat winnen en dus promoveert naar de DEL2? Nagtzaam durft er geen geld op in te zetten. ,,Je kunt nog zo’n sterk regulier seizoen hebben gehad, in de play-offs moet je jezelf nog een keer bewijzen. De drie grote favorieten zijn volgens mij Hannover Scorpions uit Nord en Starbulls Rosenheim en wij dan met Weiden uit Süd. Als Trappers de eerste ronde doorkomt, spelen ze vermoedelijk tegen Rosenheim. Dat wordt pittig. Ook in dat team is veel geld gestoken en ze hebben een heel mooi stadion, waar altijd vier à vijfduizend fans komen. Maar niks is onmogelijk in play-offs.”

Play-offs Oberliga, eerste ronde (best-of-five):

Hannover Scorpions - EV Füssen, Saale Bulls Halle - Memmingen, Tilburg Trappers - EC Peiting, Hannover Indians - Höchstadter EC, Blue Devils Weiden - Füchse Duisburg, Starbulls Rosenheim - IceFighters Leipzig, Deggendorfer SC - Herner EV, SC Riessersee - Crocodiles Hamburg.

Eerstgenoemde ploeg heeft thuisvoordeel. Speeldata: 17/3, 19/3, 21/3 en eventueel 24/3 en 26/3.

Nardo Nagtzaam heeft gescoord voor Trappers in februari 2019.

Nardo Nagtzaam als speler van Blue Devils Weiden.