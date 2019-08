Nathan Krill nieuwe power forward van New Heroes

Voor de Amerikaan is het de eerste trip in Europa. De 23-jarige uit California afkomstige basketballer kijkt uit naar het avontuur in Den Bosch. ,,Zowel de rijke historie als de winnende cultuur spreken mij erg aan. De club staat bekend om zijn goede opleiding en ik kan dan ook niet wachten om mijn carrière in Europa hier te mogen starten.’’

Ook technisch manager Roel van de Graaf is enthousiast. ,,Nathan is een direct resultaat van onze scoutingstrip naar Las Vegas. Hij wist zich daar goed te onderscheiden. Hij is een atletische ‘power forward’, brengt scorend vermogen en is bovenal een intelligente ‘team player’. Dit is een speler die niet alleen zelf gaat renderen, maar het hele team beter kan maken. Een belangrijke pijler in de filosofie van head coach Jean-Marc Jaumin.”