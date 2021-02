Nederland ligt plat, maar Tilburg Trappers is vertrokken voor uitwedstrijd

Geen eredivisievoetbal of hoofdklassehockey, een dringend advies om niet de weg op te gaan. Maar ijshockey in de Oberliga Nord gaat gewoon door. Trappers, dat in deze Duitse competitie uitkomt, reist volgens planning af richting de Hannibal Arena in Herne voor het duel met Herner EV. Technisch manager René de Hondt hield zondagochtend nog wel een slag om de arm. ,,Voor nu gaat het door. We houden de weg tussen Tilburg en Herne goed in de gaten en dat is voor nu nog goed te doen. Maar het kan ook zijn dat we misschien niet vertrekken als de situatie verslechtert.” Inmiddels is de bus vertrokken richting Herne.