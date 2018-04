Nederland opent WK met een eenvoudige zege op zwak China

De Nederlandse ijshockeyploeg is het WK voor D-landen in Tilburg begonnen met een zege op China: 7-0. Oranje had weinig te duchten van de Aziaten.

In de eerste periode startte China brutaal en zocht het meteen de aanval, zonder overigens heel gevaarlijk te worden. Die dadendrang duurde een minuut of vijf. Toen waren de spelers van Oranje aan elkaar gewend en ging het tempo omhoog.

Slippertje

Een tempo dat China niet kon bijbenen. Het leidde in de vijfde minuut tot de 1-0 voor Oranje, via Raymond van der Schuit. De aanvaller van het Haagse Hijs Hokij kreeg de puck in zijn bezit na een slippertje in de Chinese defensie. Van der Schuit rondde vervolgens via de keeper af. Die keeper vertolkte vervolgens een negatieve hoofdrol met zijn doeltje in een belangrijke bijrol.

Allereerst gleed het doel achter de Chinees van zijn plek nadat Raphael Joly er tegenaan gleed. Even later duwde de goalie bewust het netje van zijn plek. Dat was op het moment dat Nederland dacht gescoord te hebben, maar het doelpunt werd afgekeurd dankzij de actie van de goalie.

Modderfiguur

De 2-0 viel niet heel veel later, toen Nederland met een man meer op het ijs stond. Aanvoerder Ivy van den Heuvel was de doelpuntenmaker. Oranje kwam vlak voor het einde van periode 1 ook nog op 3-0, via Nardo Nagtzaam.

China, dat een ijshockeyploeg aan het formeren is die mee kan doen op de Olympische Winterspelen in 2022 in Bejing, trok bij het begin van periode 2 weer ten aanval. Al was het van korte duur. De Chinezen zullen de komende vier jaar nog heel wat werk moeten verzetten wil het geen modderfiguur slaan op de Spelen in eigen land. Maandag was Oranje heer en meester. Zelfs de powerplays van de Chinezen kwamen allesbehalve uit de verf.

Slotakkoord

Nederland stelde daar een aantal goede kansen tegenover. Toch scoorde de ploeg van coach Doug Mason maar een keer. De 4-0 kwam van de stick van Giovanni Vogelaar.

China lostte in periode 1 het eerste schot, dat lukte de ploeg ook in periode 2 en in periode drie was het weer China dat als eerste afvuurde. Keeper Ian Meierdres stond telkens goed opgesteld. Nederland kon in het laatste bedrijf uitlopen naar een hogere score. Vogelaar maakte zijn tweede van de avond: 5-0. Van den Heuvel deed zijn Trappers-collega na met ook zijn tweede treffer van de avond: 6-0. Het slotakkoord was voor Danny Stempher met de 7-0.

Dinsdag speelt Nederland om 20.00 uur tegen IJsland.