Nederlands ijshockeyteam moet buigen voor ‘opgepimpt’ China op WK in Zagreb

Dit China was een heel ander China dan waartegen Oranje het op eerdere WK’s opnam en ruim won. Voor de Olympische Spelen in eigen land dit jaar besloot China een aantal goede buitenlandse spelers een Chinees paspoort te geven om geen flater te slaan. Veel van die ‘buitenlanders’ zijn er nu ook bij op het WK in Kroatië.

De Chinezen hadden weliswaar een overwicht in de eerste periode, maar kregen niet veel grote kansen. En als die er al waren, dan wist Trappers-goalie Ruud Leeuwesteijn een tegentreffer te voorkomen. Maar in het ultieme slot van de periode wist China toch twee keer een gaatje te vinden in de Oranje-defensie: 0-2.

Nick Verschuren

Toen het na vijf minuten in de tweede periode 0-3 werd, leek Nederland op weg naar een grote nederlaag. China had de eerste wedstrijd op dit WK al met 14-1 van Israël gewonnen. Maar de ploeg van bondscoach Doug Mason rechtte de rug en wist in powerplay iets terug te doen: 1-3. De treffer werd gemaakt door Nick Verschuren, die voor het Belgische Herentals speelt. De assistgevers waren de Trappers-spelers Noah Muller en Raymond van der Schuit.

Hoop

Even was er hoop op een resultaat voor de equipe van bondscoach Doug Mason, maar de derde periode was ruim zes minuten op gang toen China de kloof weer vergrootte: 1-4. In de slotminuten werd het uiteindelijk 1-5 voor de Chinezen, die vermoedelijk samen met thuisland Kroatië gaan uitmaken wie dit WK op het vierde niveau gaat winnen. Alle doelpunten van China werden overigens gemaakt door spelers die in de VS of Canada zijn geboren.

Oranje speelt donderdag nog tegen Israël en zaterdag tegen Kroatië. Zowel promotie als degradatie is niet meer waarschijnlijk voor de Nederlanders.

Nederland - China 1-4 (0-2, 1-1, 0-1). Scoreverloop: 18. Yian 0-1, 20. Shen 0-2, 26. Ye 0-3, 37. Verschuren 1-3, 47. Wang 1-4, 58. Fu 1-5.