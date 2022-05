Nederlands ijshockeyteam promoveert alsnog

Het wereldkampioenschap in divisie 1B wordt in Tallinn (Estland) gehouden van 23 tot en met 29 april 2023. Tegenstanders zijn Japan, Oekraïne, Estland, China en Servië. Nederland keert daarmee terug naar het niveau waar de ploeg voor corona actief was. Nederland degradeerde in 2019 tijdens het WK in Estland. In de twee jaar daarna werden er geen WK’s gehouden.