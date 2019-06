Nederlandse handboogschutters treffen Oekraïne in strijd om olympisch ticket

Oekraïne werd in de kwalificatieronde 18de met een totaal van 1.987 punten, Nederland scoorde in diezelfde ronde fors hoger met een teamtotaal van 2.034 punten en is gezien de huidige vorm ook de favoriet om zich bij de beste acht landen op het WK te scharen en daarmee een olympisch deelnamebewijs af te dwingen. Het team, bestaande uit Sjef van den Berg, Rick van der Ven en Steve Wijler behoort doorgaans ook tot de vijf beste landen.

Sterk team

Van der Ven (uit Oss) en Van den Berg (uit Heeswijk-Dinther) wisten Oekraïne bovendien al eens eerder (2015) te verslaan. Op de Europese Spelen in het Azerbeidzjaanse Bakoe versloegen ze met Mitch Dielemans aan hun zijde de Oekraïners al eens in de halve finale. En getuige hun tweede plaats als team in de kwalificatieronde van dit WK zit het met de vorm wel goed. ,,We zijn gewoon een heel sterk team”, stelde Van den Berg na die kwalificaties al. Woensdag mogen ze dat tussen 15.45 en 16.15 uur in Den Bosch opnieuw laten zien in het duel met Oekraïne.