Nederlandse ijshockeyers maken gehakt van Mexico op OKT

Komt de grote wens van Trappers uit? Deelname aan DEL2 gloort aan de horizon

0:16 Een grote wens van Trappers gaat misschien over tweeënhalf jaar in vervulling. Directeur Gerard Arink sprak op de middag voor de informatieavond van de Tilburgse club de verwachting uit dat het eerste team dan mogelijk in de DEL2 mag uitkomen.