Nederlandse zitvolleyballers hopen bij WK in Bosnië bij laatste acht teams te komen

‘Holland!’... Steeds als de volleybal de grond raakt schalt de yell door de sporthal in Oss. ,,Ik vond het te stil in het veld, wilde meer sportbeleving. Ik zei: ,,Ga elk punt vieren! Kom eens bij elkaar! Die kreet hebben de mannen zelf bedacht.”

Ger van Heugten uit Oss is vanaf januari bondscoach van het Nederlands mannen zitvolleybal-team. Oranje trainde afgelopen maanden ieder weekend onder meer in Oss voor het wereldkampioenschap zitvolleybal dat volgende maand in Sarajevo in Bosnië wordt gehouden. Er strijden zestien nationale ploegen bij de mannen om de titel. Oranje begint het WK met poule-duels tegen Egypte, Rwanda en Oekraïne.

,,Favoriete landen voor de WK-medailles zijn Bosnië, Iran, Duitsland, Egypte, Brazilië en Rusland”, weet Van Heugten. ,,Rusland mag vanwege de oorlog in Oekraïne niet meedoen. Nogal wat landen inderdaad waar in het verleden gewapende conflicten of oorlogen zijn geweest waar mensen een beperking hebben opgelopen. Er is hier gelukkig geen oorlog. Daar zijn we uiteraard blij om. Het betekent wel dat er - vergeleken met een aantal andere landen - een kleinere vijver is om zitvolleybal-talenten uit te vissen. We hebben het prima gedaan als we tussen de vijfde en achtste plaats eindigen. Vier jaar geleden werden we bij het WK in eigen land nog elfde.”

,,Als we bij de eerste acht komen ga ik juichen”, blikt Geert van den Heuvel (48) uit Mill vooruit. Hij is nu de enige Brabantse zitvolleyballer in oranje. Zijn linkervoet werd na een motorongeluk in 2006 geamputeerd. Van den Heuvel maakt twaalf jaar deel uit van de zitvolley-ploeg en heeft WK’s in Amerika, Polen en in ons land in 2018 meegemaakt. Toen werd het WK zitvolleybal in een aantal schouwburgen gehouden. ,,Er zijn bij een wereldkampioenschap allerlei teams uit andere continenten”, zegt hij. ,,Daar bal je niet zo vaak tegen. Dat maakt zo’n toernooi bijzonder. Als je al wat langer meedoet, wordt je één grote hechte (zitvolleybal)familie. We buurten voor en na de wedstrijden met elkaar. Je hebt bijna allemaal een beperking aan de benen hè; iets gemeenschappelijks.”

Bij zitvolleybal hangt het net bij de mannen op een hoogte van 1 meter en 15 centimeter. Het veld voor 2 x 6 volleyballers is tien bij zes meter. De spelregels zijn zowat hetzelfde als bij staand volleybal. Anders is dat je bij de service de bal aan het net mag blokken.

,,Je moet je met je handen snel over de grond verplaatsen en je moet met je handen de bal zien te spelen”, zegt zitvolleyballer Van den Heuvel. ,,Je komt dus tijd en handen tekort. Je moet een wedstrijd kunnen lezen en weten wat er kan gebeuren. Dat leer je door ervaring.”

,,Je moet bij zitvolleybal - de naam zegt het al - op de grond blijven zitten. ,,De billen of rug als je achterover rolt, bepalen”, zegt bondscoach Van Heugten. ,,Je mag bijvoorbeeld niet op je stompjes staan bij het blokken. In ons land mogen ook mannen en vrouwen zonder beperking ook in de competities (gemengd) zitvolleyballen. In het buitenland zoals bij dit WK mag dat helaas niet.”

De nieuwe bondscoach mocht van de volleybalbond zijn staf zelf samenstellen. Van Heugten zocht het vooral in zijn Brabantse (zit)volleybal-verleden. Partner Regine Bressers is de manager van oranje. Assistent-bondscoach is Anne Schenk uit Berlicum en Bas Römkens uit Sambeek bij Boxmeer is videoscout. Het WK zitvolleybal wordt van 4 tot en met 11 november in Sarajevo in Bosnië gehouden.