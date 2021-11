Net niet voor Jean van Erp in achtbaanpartij bij World Cup Veghel

Heeswijker Jean van Erp is het hoofdtoernooi van de World Cup driebanden in Veghel begonnen met een nipte nederlaag. Het ging alle kanten op in zijn partij tegen de Duitser Martin Horn.

De Duitser nam een voorsprong van liefst 20-2, maar na de korte pauze toonde Van Erp veerkracht. Het werd 14-20 en bij 28-23 had de Heeswijker zelfs een voorsprong te pakken. Maar toen kantelde de partij opnieuw. De Duitser wist met verdedigend spel de flow van Van Erp te breken. Het werd een zinderende slotfase, waarin Horn uit was bij 40-35, maar Van Erp had de nabeurt. Van acquit maakte hij nog drie caramboles, maar een gelijkspel zat er net niet in: 38-40 in 34 beurten.

Later op de dag spelen beiden nog tegen de andere twee spelers in deze poule, Daniel Sanchez en Michael Nilsson. Sanchez won met 40-34 in 17 beurten van de Zweed.

Wisselend succes

Er was wisselend succes voor de overige vijf Nederlandse deelnemers aan het hoofdtoernooi. Dick Jaspers won zijn eerste groepswedstrijd ‘gewoon’ met een moyenne van 2.0 van de Koreaan Ja In Kang (40-29) en Hagenaar Jeffrey Jorissen leverde een knappe prestatie met zijn zwaarbevochten zege op de Turk Murat Coklu (40-33/21).

Ook Raimond Burgman moest hard werken voor zijn overwinning. Tegen de Fransman Jeremy Bury werd het uiteindelijk 40-33 in 26 beurten.

De twee Nederlanders die met een wildcard tot het hoofdtoernooi waren toegelaten, verloren hun openingspartij. Sam van Etten deed het toch behoorlijk tegen de Koreaan Sung Won Choi: 29-40 in 22 beurten; Thérèse Klompenhouwer was in 30 beurten kansloos tegen de Belg Roland Forthomme: 20-40.

Poule A: Dick Jaspers (Ned), Ja In Kang (Kor), Dion Nelin (Den), Pedro Gonzalez (Col). Jaspers - Kang 40-29/20. Gonzalez - Nelin 40-34/31.



Poule B: Marco Zanetti (Ita), Nikos Polychronopoulos(Gri), Roland Forthomme (Bel), Thèrèse Klompenhouwer (Ned). Zanetti - Polychronopoules 40-17/18. Forthomme - Klompenhouwer 40-20/30.



Poule C: Eddy Merckx (Bel), José-Maria Mas (Spa), Sung Won Choi (Kor), Sam van Etten (Ned). Merckx - Mas 40-21/26. Choi - Van Etten 40-29/22.

Poule D: Tayfun Tasdemir (Tur), Jung Han Heo (Kor), Lutfi Cenet (Tur), Omer Karakurt (Tur). Tasdemir - Heo 40-40/18. Karakurt - Cenet 40-34/26.

Poule E: Torbjörn Blomdahl (Zwe), Ji Hun Ahn (Kor), Jeremy Bury (Fra), Raimond Burgman (Ned). Ahn - Blomdahl 40-29/15. Burgman - Bury 40-33/26.

Poule F: Daniel Sanchez (Spa), Michael Nilsson (Zwe), Martin Horn (Dui), Jean van Erp (Ned). Sanchez - Nilsson 40-34/17. Horn - Van Erp 40-38/34.

Poule G: Jik Haeng Kim (Kor), Jun Tae Kim (Kor), Murat Coklu (Tur), Jeffrey Jorissen (Ned). JH Kim - JT Kim 40-40/33. Jorissen - Coklu 40-33/21.

Poule H: Sameh Sidhom (Egy), Robinson Morales (Col), Semih Sayginer (Tur), Can Capak (Tur). Sidhom - Morales 40-36/27. Sayginer - Capak 40-20/20.